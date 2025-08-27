他社から乗換えでeSIMの初期費用が50％OFF！H.I.S.Mobile「HISモバイル乗換えキャンペーン」

H.I.S.Mobileは、2025年8月27日(水)15:00より、eSIMの対象プランへの乗換えで初回契約事務手数料が最大50％OFFとなる「HISモバイル乗換えキャンペーン」を開始します。

H.I.S.Mobile「HISモバイル乗換えキャンペーン」

実施期間：2025年8月27日(水)15:00〜

対象者 ：他社回線からHISモバイルへ乗換え(MNP)をされる方

実施箇所：HISモバイル公式ホームページ

近年、AppleやAndroidの主要端末でeSIM対応が進み、国内でもeSIMの利用が拡大しています。

SIMカードの差替え不要で手軽に通信契約ができるeSIMは、通信契約の新しい選択肢として注目されています。

eSIMをより気軽に始められるよう、HISモバイルでは初期費用をお得にするキャンペーンを実施します。

キャンペーン内容

(1)WEB限定

対象：eSIMの対象プラン契約者(自由自在2.0プラン・データ定額2.0プラン 3GB/10GB)

特典：初回契約事務手数料50％OFF相当(税込1,650円)

条件：特価エントリーパッケージ(定価の990円値引き)を購入

＋2026年1月10日までに実利用確認で660円をキャッシュバック

※合計で税込1,650円をお客様へ還元します

(2)WEB限定

対象：eSIM契約者(自由自在2.0プラン、データ定額2.0プラン)

特典：初回契約事務手数料30％OFF(税込990円)

条件：特価エントリーパッケージを購入(定価の990円値引き)

※(1)WEBとは違い、キャッシュバックはございません

(3)店頭限定

対象：店頭契約者(自由自在2.0プラン 3GB/10GB/20GB/30GB)

特典：初回契約事務手数料30％OFF(税込990円値引き)

条件：応募フォームエントリー

＋2025年12月10日までに実利用確認で990円キャッシュバック

※1GB・7GBプランは対象外となります

※WEB契約者には、iPhone発売日にエントリーコードをメール一斉配信予定(対象者向け)

