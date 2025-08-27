8月26日放送の「夫が寝たあとに」に歌手で作詞家の一青窈が出演し、子どもへの驚きのゲーム教育方針を明かした。

【映像】一青窈、3人の子供＆夫との家族写真

同番組は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める"ママの本音"を語り尽くす育児家事特化バラエティ。今回は、2015年にギタリストの山口周平と結婚し、現在は9歳の長男、8歳の長女、6歳の次女の3児の母である一青窈がゲスト出演した。

番組内で“怒らない”育児や、日々つけている育児日記について語った一青。そんな中、ゲームの話題になると「子どもたちにはゲームをまずファミコンの8ビットから知ってほしい」と語った。現代のNintendo Switchのような美しい映像のゲームでも、ファミコンを経て今に至ることを子どもたちに理解させたいという。

この独特な教育方針に対し、横澤夏子は「博物館みたいな楽しみ方」「まずNintendo Switchじゃないんですね」と驚いた。

さらに、一青は「そんな簡単にキャラが動くなんて思わないでほしい」と話し、子どもたちには手にしているものの歴史や価値を知ってほしいと自身の教育哲学を語った。「あなたが押してる一打一打がどんな人たちの汗と努力でもたらされているか」を知るべきだと力説すると、藤本は「学校より学びが…！」と感心した様子を見せた。

しかし、一青の説明を聞いてもらえないことも時々あるという。子どもから「AIに聞いてもいい？ママ（説明が）長いから」と言われることもあるというが、一青は「AIに聞く前にまず頭で考えようよ」と返していると明かした。藤本はこれに対し、「大事」と共感を示した。