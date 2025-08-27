「イロチ買いも検討中」「これ本当におすすめ！」【無印良品】おしゃれさん絶賛の「購入品」

デザイン性と使い勝手の良さを兼ね備えた洋服やバッグは、積極的に取り入れたくなるもの。そんなアイテムは【無印良品】で見つかるかも。今回はおしゃれさんのリアル購入品をピックアップ。 素材やシルエットにこだわった服からバッグまで、デイリーに活躍してくれること期待大です。アイテム選びの参考にしてみて。

さらっとした肌触りで快適に着られそうなシンプルTシャツ

【無印良品】「婦人 天竺編みボートネック七分袖Tシャツ」\990（税込）

シンプルで着回しやすいトップスがあれば、頼れる存在に。こちらのTシャツは@panko0821さんが「かなり気に入って色ちがいも検討中」とのこと。開きすぎないボートネックと七分袖で、晩夏からロングシーズン活躍してくれそうです。「さらっとして肌なじみが良い」（公式サイトより）とのことで、着心地の快適さにも期待できます。全6色とカラー展開も豊富。

楽ちんと着映えを欲張れるワンピ

【無印良品】「シワになりにくい ブロードキャミソールワンピース」\4,990（税込）

まだまだ暑さが続く中、快適なおしゃれを楽しみたいならこちらのワンピがおすすめ。ゆったりとしたAラインシルエットは一枚で着映えが狙え、Tシャツやタンクトップに重ねてもすっきり決まります。背面ゴム入りで着脱しやすく、動きやすさも高ポイント。シワになりにくい素材を使用しているため、お手入れも楽ちんです。3色のカラバリはどれも上品なムード。合わせるアイテム次第でカジュアルにもシックにも着回せそう。

気負わず着られて着心地良さそうなスウェットT

【無印良品】「婦人 ライトスウェットクルーネック半袖Tシャツ」\1,990（税込）

@marin_vvvさんが「買ってよかったもの」と紹介しているスウェットTシャツ。袖口や襟元のリブが上品に効いて、ラフすぎずクリーンな雰囲気の一枚です。オーガニックコットン100%の薄手のスウェット素材は「軽やかで、柔らかな着心地」（公式サイトより）なのだとか。さらっと着やすく、日常の着回しにも重宝しそう。ベーシックな4色展開で、色違いで揃えるのもおすすめです。

デイリーに使えるコスパ優秀バッグ

【無印良品】「ジュート マイバッグ（A6）」\299（税込）

ちょっとしたお出かけや買い物にぴったりの、軽くて持ちやすいジュートバッグ。「これ本当にオススメ」と@panko0821さんが推すのは、一番小さなA6サイズ。ペットボトルもすっぽり入るマチ付きで、見た目以上の収納力かも。他サイズも揃えれば、日常のさまざまなシーンで活躍しそうです。薄くたためるので、サブバッグとしても便利。手頃な価格も見逃せません。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@panko0821様、@marin_vvv様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S