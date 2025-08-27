◇MLB レンジャーズ 7-3 エンゼルス(日本時間27日、グローブライフ・フィールド)

エンゼルスの菊池雄星投手がレンジャーズ戦に先発登板。初回に3点を失うなど、4回を投げ自己ワーストの6失点の投球で9敗目を喫しました。

菊池投手は試合前までで27試合に先発登板し、防御率3.42ながら6勝8敗という成績。前回登板のレッズ戦は7回1失点と好投したものの、チームの援護点が1点にとどまり勝ち負けはつきませんでした。

この日は初回、先頭打者に四球を与えると、1アウト後にコリー・シーガー選手にも四球を与え1アウト1、2塁に。ここで4番のアドリス・ガルシア選手にツーベースを浴び先制を許すと、続くジョシュア・ヤング選手にもタイムリーを許し2点目。さらに犠牲フライで計3点を失い、初回から37球を投じる苦しい立ち上がりとなりました。

2回も先頭打者に四球を与えると、マイケル・ヘルマン選手が左中間への2ランホームラン。後続は抑えたものの、菊池投手は2回までで5点を失います。

4回にはカイル・ヒガシオカ選手にホームランを許し、菊池投手はこの回限りで降板。打たれたヒットは4本ながら、2本のタイムリーと2本のホームランなどで計6失点。4回81球、被安打4、3奪三振、与四球3、6失点という内容でした。

エンゼルスは9回に2本のホームランで3点を返すも、序盤の失点が響き4点差で敗戦。菊池投手は9敗目を喫しました。