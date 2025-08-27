ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＜解除＞【土砂災害警戒情報】山形県・小国町、飯豊町 27日15:50時点 ＜解除＞【土砂災害警戒情報】山形県・小国町、飯豊町 27日15:50時点 ＜解除＞【土砂災害警戒情報】山形県・小国町、飯豊町 27日15:50時点 2025年8月27日 15時50分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 27日午後3時50分、山形県と気象台は、小国町、飯豊町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜県内全警戒解除＞大雨の峠は越え、多発的な土砂災害のおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・小国町・飯豊町 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ハザードマップは見るだけではなく足を運ぶ「水害は準備ができる災害」 1時間に50ミリの雨は“バケツをひっくり返したような雨”【大雨警戒】 急な大雨で道路が冠水したら？何センチまで運転できるのか セダンとＳＵＶ 比べてみたら意外な結果が！ 「自分は溺れないと思っていた」子どもと川遊び中に溺れた男性の“油断”と、ゲリラ豪雨で注意すべきは「上流の雨」の理由 関連情報（BiZ PAGE＋） 老後, ホテル, フローリング, 慰霊祭, リハビリ, 神奈川, 配線, 射出成形機, 介護, グループウェア