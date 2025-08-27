TBS NEWS DIG Powered by JNN

27日午後3時50分、山形県と気象台は、小国町、飯豊町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。

＜県内全警戒解除＞
大雨の峠は越え、多発的な土砂災害のおそれは少なくなりました。

＜解除された市区町村＞
・小国町
・飯豊町