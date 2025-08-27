アユートは、Noble Audioと国内輸入代理店契約を締結し、9月1日から輸入代理店業務を開始する。9月以降、順次Noble Audioブランド新製品の発売を開始していく予定。これに伴い、エミライは8月31日で扱いを終了する。

2013年10月にジョン・モールトン博士により、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタバーバラにて設立されたオーディオブランド。聴覚学者・聴覚専門医であるジョン・モールトン博士による、専門的な知見を活かした製品を特徴としている。

9月1日以降、Noble Audioブランドのユニバーサル製品(有線/無線イヤフォン・ヘッドフォン)の輸入、販売、修理を含むユーザーサポートはアユートが実施する。カスタムIEM製品は含まれない。

また、これまで国内で販売された「Falcon」シリーズ製品以外のNoble Audo製品のユーザーサポートもアユートが行なう。

完全ワイヤレスイヤフォン「Falcon」シリーズユーザーサポートは、ユーザーがNoble Audioへ直接メールで問い合わせる形になるという。問い合わせ先などの詳細はアユートのページを参照のこと。