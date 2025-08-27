お笑いコンビ、ハライチの岩井勇気（39）が26日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1時30分）に出演。共演歴のある芸人の素顔を分析した。

岩井は19年に放送されていた同局系「ひねくれ3」で南海キャンディーズの山里亮太（48）と、三四郎の小宮浩信（41）と共演した。成功者の体験を、うがった見方をしながらトークする番組で、岩井は「これでもうわかりましたね、小宮さんと山里さんのあの2人は、決定的にやっぱ違うって、ひねくれ方が。僕はなんかされたら、それやってくるんだったら全然立ち向かいますよって、喧嘩しますよっていう感じの人間なんですけど、あの2人は本当、見えないところで靴隠したりするような。あの人たちは陰湿なんです。自分だというふうに気づかれないようにその人が不幸になればいいと」などと話した。

MCのテレビプロデューサー佐久間宣行氏も「確かに岩井はその場で言い返すもんね。でも、山ちゃんはラジオまで持ち帰るもんね」と同調した。

これに対しタレント伊集院光は「そうだね。持ち帰ってから、こういうことされましてねっていう被害者のとこに行きながら、そこを言う感じができるかも。俺もその方」と山里らをフォローした。