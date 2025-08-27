日向坂46清水理央「私にはめずらしく」“短パン”コーデで印象ガラリ「似合ってる」「スタイル良い」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】日向坂46の清水理央が26日、自身のブログを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）での短めパンツスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】日向坂46メンバー、USJでの珍しい私服姿
清水は「ふたりでユニバに行ったよ〜」とメンバーの小西夏菜実との2人でのUSJ訪問を報告し、「テーマパーク行く時ってコーデどうしよ〜ってすごく悩むんだけど、今回は私にはめずらしく古着系？でもないのかな、とにかく短パンを履きました！！」と普段とは異なるファッションについて紹介。白いシャツにデニムの短パンを合わせたカジュアルなコーディネートで、頭にはスーパーマリオのキャラクター「スーパースター」のカチューシャをつけている。「（みんな）めずらしい〜〜」「だよね。かわいいよね」とファンとの会話風に記し、「あたまについているスターもあいまって元気っ子っぽいね」と自身のコーディネートについてコメントした。
この投稿に、ファンからは「美脚」「短パン似合ってる」「新鮮なコーデ」「可愛い」「スタイル良い」「USJ楽しそう」「いつもと印象違って素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆清水理央、USJでの珍しいファッションコーデ披露
