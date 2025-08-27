福岡県出身のシンガーソングライター 砂月凜々香が、デジタルシングル「START DASH★」を本日8月27日にリリースした。

2017年よりアーティスト活動開始し、地元 福岡でのオーディションでは多数を受賞歴を持つ砂月。2019年には『恋する♥週末ホームステイ』（ABEMA）など数々の番組に出演し、優里のYouTubeチャンネルで開催された『天歌一武道会』にてグランプリを獲得している。

新曲「START DASH★」は、同郷である福岡県出身の松隈ケンタが楽曲提供／プロデュースを務めており、砂月が音楽活動の中で感じる“焦燥”や“葛藤”、そしてそれを乗り越えていく“希望”を、唯一無二の歌声で表現。シンプルかつ勢いのあるロックサウンドに、砂月の突き抜けるような歌声が聞く者の心を掴むような楽曲となっている。また、これまでSNSやライブシーンで積み重ねてきたファン層と、より広い音楽ファン層を繋ぐ架け橋となる、新たなステージを切り開く1曲に仕上がっているという。

なお、同楽曲は8月24日に開催された1stワンマンライブで披露された。

・砂月凜々香 コメント

この楽曲は、松隈ケンタさんに楽曲提供・プロデュースしていただきました。アーティスト人生初のワンマンライブを迎えるにあたり、「ここから私の物語が始まる！」という想いをテーマに、ロックなサウンドに青春のエネルギーを込めて歌詞を書きました。夢はひとりで叶えられるものではなく、応援してくれるみなさんがいるからこそ形になる。私の夢も、みんなの夢も、これからずっと続いていく。アーティストとして活動してきた8年間の想いをぎゅっと詰め込んだ一曲なので、ぜひ歌詞にも、メロディにも注目しながら聴いていただけたら嬉しいです。

・松隈ケンタ コメント

今回の楽曲は彼女の持つポジティブで元気いっぱいなイメージと、突き抜けるような歌声を意識して制作しました。RECでは、彼女が持っているエネルギーをそのまま、細かいテクニックよりも“勢い”を大事にしました。テイクを重ねるごとにどんどん表情が出てきて、“これが彼女のスタートだな”と感じられる瞬間がありました。サウンド面では、シンプルだけどしっかりロックに、ギターのザラつきやドラムの突き抜け感を意識しました。派手さというより、彼女の声が真ん中で光るための土台を作ったイメージです。ライブで鳴らしたときに一体感が生まれるような一曲になりました！

（文＝リアルサウンド編集部）