えなこ、透け感ある衣装ショット公開 写真集が予約殺到で早くも“完売”「こんなことってあるんだ…!?」
人気コスプレイヤーのえなこが27日、自身のインスタグラムを更新し、透け感のある衣装ショットを披露した。あわせて、9月3日発売の最新写真集『エピローグ』が予約段階で売り切れとなったことを報告した。
【写真】衝撃！「着てますか？」水着ショットを公開したえなこ
えなこは「なんと…発売前に写真集『エピローグ』が売り切れました。こんなことってあるんだ…!?」と心境をつづり「予約が間に合わなかった方は書店さんなどで探してみてください。また重版されると思うので、もし予約再開したらお知らせします」と呼びかけた。
この投稿にフォロワーからは「うぁ〜…天使」「写真集大好評だね！この写真もめちゃくちゃ素敵」「発売前に完売すごすぎるっっ！！！！おめでとーーーー！！！！」などのコメントが続々と届いている。
『エピローグ』は、えなこが2016年に『ヤングジャンプ』に初登場してから、わずか2か月で表紙を飾り、以降グラビア界に革新をもたらしてきた軌跡の“最高到達点”とされる意欲作。ロケ地やコンセプト、衣装まで全て本人がプロデュースし、舞台はオーストラリアで撮影された。自然体の姿から、長年培った表情やポージングまで、えなこの幅広い魅力が詰め込まれている。
