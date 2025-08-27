【音声体組成計「BC-203 ペルソナ5 ザ・ロイヤルモデル」】 12月下旬以降 発送予定 予約期間：9月29日13時まで 価格：22,000円 【3Dセンサー搭載歩数計「FB-741 ペルソナ5 ザ・ロイヤルモデル」】 12月下旬以降 発送予定 予約期間：9月29日13時まで 価格：3,520円

タニタは、アトラスのゲーム「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」（以下、P5R）とコラボした音声体組成計と歩数計の予約受付を8月27日より開始する。商品の発送は12月下旬を予定し、価格は音声体組成計が22,000円、歩数計が3,520円。

今回商品化されるのは、「P5R」に登場するジョーカー、モナ、スカル、パンサーの4人のキャラクターが音声でナビゲーションする音声体組成計と、同作の怪盗団メンバーをデザインした3D（3軸加速度）センサー搭載歩数計10種の全11アイテム。予約の締め切りは9月29日13時まで。

音声体組成計の本体は、黒を基調としたデザインに同作を象徴する怪盗団のマークとロゴが大胆にあしらわれており、表示部はゲームで表示される吹き出しのデザインで囲うなど、同作の世界観を表現している。

歩数計には3Dセンサーが搭載されており、付属のストラップで首から下げるのはもちろん、バッグやポケットに入れた状態でも歩数を正確にカウント。それぞれ10人の怪盗団メンバーの怪盗服姿とコードネームがあしらわれており、黒と赤のコントラストが利いたデザインに仕上がっている。

商品・仕様

音声体組成計「BC-203 ペルソナ5 ザ・ロイヤルモデル」

計測項目：体重、体脂肪率、BMI（体格指数）、筋肉量、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、体水分率

寸法・質量：幅約352mm×高さ約39mm×奥行約300mm、約 1.6kg（電池含む）

3Dセンサー搭載歩数計「FB-741 ペルソナ5 ザ・ロイヤルモデル」

寸法・質量：幅約 36mm×高さ約73mm×奥行約12mm、約 28g（電池含む）

(C)ATLUS. (C)SEGA.