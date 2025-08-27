株式会社SGCによる金製品が一堂に会する展示販売会「大黄金展」が27日、大丸神戸店で始まった。

初日となったこの日、特別展示される黄金の等身大「ミロのヴィーナス」のお披露目イベントが行われた。高さは約2メートル16センチ、使用された金箔は約1500枚。日本の伝統技術を用いて製作され、パリのルーブル美術館に展示されているミロのヴィーナス像を忠実に再現。GrandPalaisフランス国立美術館連合の芸術工房（ムラージュ工房）の協力に加え、数多くの優れたフィギュアを生み出しているベルファインと金製品のパイオニアであるSGCがタッグを組み、世界で唯一無二の作品が完成した。

お披露目イベントには、フランスのパリ生まれで元ハンドボール日本代表の土井レミイ杏利さんが参加。黄金像の間近に立ち「語彙力を全部奪われるぐらい凄い」と驚嘆した。過去に3度、ルーブル美術館を訪れてミロのヴィーナス像を見てきたが、黄金像のすさまじさを目の当たりにし「これが（ミロのヴィーナス像の）完成形かもしれないですね」と驚きっぱなしだった。

大黄金展は9月1日までの6日間にわたって開催される。