¡¡Î¦¾å½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤Äµ×ÊÝô¥¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¡Ë¤¬27Æü¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¿ûÊ¿¹â¸¶¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢½é¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¡Ö¥·¥Ë¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÀ¤³¦¤ÈÀï¤¨¤ë¡£½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¤³¤½¶ÛÄ¥¤äÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢·è¾¡¤Ë»Ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤¿¡£
¡¡3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿7·î²¼½Ü¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¸å¤Ï¡¢º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î·ÚÅÙ¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ê¤É¤ÇÎý½¬¤Ç¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢½çÄ´¤Ë²óÉü¡£¤³¤ÎÆü¤âÌó4¥¥í¤Î¥¸¥ç¥°¤ä¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°Õ¼±¤·¤Æ150¥á¡¼¥È¥ë¤òÁö¤ëÎý½¬¤Ê¤É¤Ç·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£