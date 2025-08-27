¡Ö»ä¤Î´é¤ÏÁ´¥Ñ¡¼¥Ä¡¢À°·ÁºÑ¤ß¤Ç¤¹¡×àÀ°·Á¤Ë6000ËüáÈ¾Ç¯¤Ç1²¯²Ô¤¤¤À30ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¡ÖÀ°·Á´¶Ìµ¤¯Èþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¼«Á³¤ÇÎÉ¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ÃåÍÑ¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡À°·Á¤Ë6000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤¿¤È¸øÉ½¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢30ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖµÙÆü¤Î»äÉþ¡ªºÇ¶á¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ª½Ð¤«¤±¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¡²¬¤ß¤Ê¤ß¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿µÙÆü¤ò²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈþ°Õ¼±¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤½¤¦¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÀ°·Á´¶Ìµ¤¯Èþ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë°õ¾Ý¡×¡Ö¼«Á³¤ÇÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤ÏABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡×¤ËºòÇ¯½Ð±é¤·¡¢À°·Á¤Ë6000Ëü±ß¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤³¤È¤äÈ¾Ç¯¤Ç¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÅê¤²Á¬¤Ç1²¯±ß²Ô¤¤¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£