¡¡Íè¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥µ¥Ã¥«¡¼£Ê£²¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬ÆâÄê¤·¤¿Ì¾¸Å²°¹â¹»£Í£Æ»³²¼æÆÂç¡Ê¹â£³¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢Êì¹»¤Ç´Ø·¸¼Ô¤È¤È¤â¤ËÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»³²¼¤Ï¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¡Ö¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤À¤³¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¹â¹»¤Î»³ÅÄÉðµ×¥µ¥Ã¥«¡¼Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¡£¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯ÇðÍÕÎÃÂÀ¥¹¥«¥¦¥È¤â¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÇ½ÎÏ¤È¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤¿½Ä¤Ø¤ÎÆÍÇË¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤À»³²¼¤Ë¤ÏÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤Ê¤ÉÌÜÎ©¤Ã¤¿ÀïÎò¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤ÐËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¶ÀÐ¤ò¡Ö°éÀ®¤Î¿å¸Í¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬È¯·¡¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇðÍÕ»á¤Ï£²ÅÙ¾·¤¤¤¿Îý½¬»²²Ã¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö»³ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤éÄº¤¤¤¿¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÂ®¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤ëÁª¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ø¤Î´ó¤»¤ëµ÷Î¥¤äÂ®ÅÙ¡¢µåºÝ¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢£±²óÌÜ¤ÎÎý½¬»²²Ã¤Î»þ¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ï½Ð¤»¤Æ¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¦µ»½Ñ¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥¹¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¼éÈ÷¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤É¡×¡Ê»³²¼¡Ë¡£ÇðÍÕ»á¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ëÆ±»þ¤Ë¡¢¼¡¤â¸Æ¤Ö¤«¤é²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤ÆÌó£²¤«·î¸å¤Î£²²óÌÜ¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë»Ò¤À¤È¤¤¤¦¿Í´ÖÅª¤ÊÌÌ¤â´Þ¤á¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡£¥Á¡¼¥à¤ÇÃÃÏ£¤¹¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦³Î¿®¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡¡»³²¼¤ÎÂç¹¥Êª¤Ï¤ªÊÆ¡£»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÃãÏÒ£·ÇÕ¤òÊ¿¤é¤²¤ë¡£²ñ¸«¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¡¦¶³»Ò¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì°ñ¾ë¸©¤ØÎ¹Î©¤ÄÂ©»Ò¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥±¥¬¤Ê¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤È´üÂÔ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¿å¸Í¤Ï£¸·î£²£·Æü¸½ºß¡¢¾¡¤ÁÅÀ£µ£²¤Ç£Ê£²¼ó°Ì¤ÈÈá´ê¤Î£Ê£±¾º³Ê¤ØÊ³ÀïÃæ¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤±¡¢»³²¼¤Ï»Ä¤êÈ¾Ç¯¤âËý¿´¤Ê¤¯ÃÃÏ£¤ËÎå¤à¡£