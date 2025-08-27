高橋名人“名人40周年”を記念したアルバムが11月5日に発売 MCU（KICK THE CAN CREW）＆Hiroが手掛ける新曲を収録
ゲーム音楽レーベル「クラリスディスク」より、2025年11月5日に音楽CD「名人襲名40周年記念アルバム」が発売されることが発表された。
【写真】「名人襲名40周年記念アルバム」ジャケット
本アルバムは、1985年に“名人”に就任して以来、ゲームプレゼンターの枠を超えタレントや歌手としても幅広く活躍してきた高橋名人の活動40周年を記念してリリースされる作品。同氏の「RUNNER」「ハートに16連射」といった人気楽曲に加え、MCU（KICK THE CAN CREW）、Hiroが手掛ける新曲も収録している。
また、本アルバムの発売日となる11月5日には、ロフト9渋谷にてトークイベントを開催することが決定。名人の40年の歩みを振り返るトークのほかに、アルバムに参加の豪華アーティスト陣も登場しての楽曲制作秘話もお届け。出演は高橋名人、ゲストにMCU（KICK THE CAN CREW）、Hiro、キノコ国本剛章、MCにゲーム芸人フジタが出演する。チケットやイベントの詳細は「LivePocket-Ticket」の販売ページから確認可能だ。
「名人襲名40周年記念アルバム」は、2025年11月5日発売予定。
