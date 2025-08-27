「恐ろしいミス。完全に調子を崩している」51戦33発→６戦１発…日本人エースをセルティック地元メディアが酷評「PKを外したのも当然」
不調は明らかだ。
現地８月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）プレーオフ第２レグで、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔（登録外）が所属するセルティックが、カイラトと敵地カザフスタンで対戦。先週の第１レグに続いて90分を０−０で終え、延長戦を挟んでPK戦にもつれ込んだ末に敗れ、CL本選出場を逃した。
悔やまれるのが前田の決定機逸だ。同じ27歳の旗手と共に先発した日本人エースは87分、裏抜けしてGKと１対１になったものの、仕留めきれず。左足で放ったシュートは大きく枠を外れた。さらにPK戦でも痛恨の失敗。自らのキックで敗退が決まってしまった。
昨季は51戦33発の大暴れを見せただけに、落胆は大きい。
英公共放送『BBC』は「ゴールネットを揺らさなければならないのは当然だろう。去年、あのようなシュートをゴールネットに叩きつけるのを何度見ただろうか？痛恨のミスだ」と伝えたほか、地元メディア『THE SCOTSMAN』は採点記事で３点と評価。次のように綴った。
「仕事量は疑いようがないが、アウトプットは疑問符がつく。ファイナルサードでの無駄なプレーが目立ち、87分に決定機でバーを大きく越す恐ろしいミスを犯したことが象徴的だ。ゴール前では完全に調子を崩していた。シュートアウトでの決定的なペナルティを外したのも当然と言える」
昨季のスコットランドリーグMVPはこの試合に限らず、今季全体で見てもフィニッシュの精度が低い。開幕から６試合を戦い、リーグ戦３試合ではノーゴールで、リーグカップ２回戦で昇格組相手に奪った１ゴールのみに留まっている。
もっとも、落ち込んでいる暇はない。31日にレンジャーズとの大一番が控えている。宿敵相手に今季リーグ戦初ゴールが奪えれば、復調のきっかけとなるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】終盤にビッグチャンスを逃した前田大然は起き上がれず…
現地８月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）プレーオフ第２レグで、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔（登録外）が所属するセルティックが、カイラトと敵地カザフスタンで対戦。先週の第１レグに続いて90分を０−０で終え、延長戦を挟んでPK戦にもつれ込んだ末に敗れ、CL本選出場を逃した。
悔やまれるのが前田の決定機逸だ。同じ27歳の旗手と共に先発した日本人エースは87分、裏抜けしてGKと１対１になったものの、仕留めきれず。左足で放ったシュートは大きく枠を外れた。さらにPK戦でも痛恨の失敗。自らのキックで敗退が決まってしまった。
英公共放送『BBC』は「ゴールネットを揺らさなければならないのは当然だろう。去年、あのようなシュートをゴールネットに叩きつけるのを何度見ただろうか？痛恨のミスだ」と伝えたほか、地元メディア『THE SCOTSMAN』は採点記事で３点と評価。次のように綴った。
「仕事量は疑いようがないが、アウトプットは疑問符がつく。ファイナルサードでの無駄なプレーが目立ち、87分に決定機でバーを大きく越す恐ろしいミスを犯したことが象徴的だ。ゴール前では完全に調子を崩していた。シュートアウトでの決定的なペナルティを外したのも当然と言える」
昨季のスコットランドリーグMVPはこの試合に限らず、今季全体で見てもフィニッシュの精度が低い。開幕から６試合を戦い、リーグ戦３試合ではノーゴールで、リーグカップ２回戦で昇格組相手に奪った１ゴールのみに留まっている。
もっとも、落ち込んでいる暇はない。31日にレンジャーズとの大一番が控えている。宿敵相手に今季リーグ戦初ゴールが奪えれば、復調のきっかけとなるはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】終盤にビッグチャンスを逃した前田大然は起き上がれず…