お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が、26日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、俳優・岸谷五朗、ミュージシャン岸谷香の長男でタレント岸谷蘭丸（24）との初対面を振り返った。

コンビがMCを務めている24日放送のTBS「サンデージャポン」に、蘭丸がコメンテーターとして出演し、本番前には太田の元へ楽屋あいさつに来たという。

「俺、知らなかったから。岸谷五朗の息子がそんな売れてるってね。“岸谷さんの息子さんなんですよ”って言われて、前の日に。“ああ、そうなんだ”って」

五朗は俳優としてブレークする前に寺脇康文、山田幸伸とコントユニット「SET隊（せったい）」を結成。お笑いにも力を入れていた。太田によると、五朗とは同期だといい、お笑い番組「LIVE笑ME！！」でも共演していた。

太田は五朗について「俺なんかさ、あのころの人って…しかも別にそう仲良くもなかったのに、今活躍していることも、今となってはうれしい」と、同じ時代を生きた者として活躍ぶりを称賛。「大物になったじゃない？もうこっちは全然追いつけないけどさ。そういう意味で言うと、息子さんが活躍してるっていうのもうれしいから」と、蘭丸との初対面も楽しみにしていたという。

「親父さんとさ、俺、同期で一緒に芸人やっててさ」。興奮気味に話したというが、当の蘭丸は微妙な反応だった様子。「“おやじとさ、同期だよ？俺は”って言ったらさ、“何のことですか？”って」と、蘭丸とのやりとりを振り返った。

そこで太田は、五朗との関係性や昔話をしたという。「“おやじさん、芸人時代にSET隊ってやってたろ？あの時、俺ら一緒に番組やってさ、ほぼ同期なんだよ。一緒にやってたんだよ、元気？おやじさん”なんて言ったら、“おやじ、お笑いやってたんですか？”って」。何度か話しても、蘭丸は父がお笑いをやっていたことが信じられないようで、「初耳です」「知らないです。本当ですか？」「親父、芸人なんかやってないっすよ」といった反応だったという。

蘭丸とのトークが空振りに終わった太田は、「かかっちゃってたんだよなと思って」と反省も口にしていた。