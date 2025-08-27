株式会社ビデオリサーチ（東京都千代田区）は27日、年2回実施される「タレントイメージ調査」の7月度の結果を発表。男性部門ではお笑いコンビ「サンドイッチマン」、大谷翔平（31）など常連が名を連ねた。また前回（25年1月）と比較し算出された「急上昇ランキング」では、映画「国宝」主演で注目を集めた俳優・吉沢亮（31）が2位に大躍進した。

男性タレントでは、「サンドウィッチマン」が首位をキープし14連覇を達成、2位は今シーズン投手復帰し二刀流復活の「大谷翔平」、3位にはドラマ「キャスター」主演の「阿部寛」がランクインした。

さらに前回（25年1月）と比較し、人気度の差分をランキング形式でまとめた「急上昇タレント」ランキングも発表された。

男性部門では、映画「国宝」主演などで話題を集めている「吉沢亮」が急上昇2位にランクイン。人気度30.8％で前回128位から今回49位となり、前回より+6.7ptだった。ちなみに急上昇1位は松岡昌宏、3位は竹野内豊。

急上昇のTOP5には入っていないものの、吉沢と同じく映画「国宝」や大河ドラマ「べらぼう」に出演している横浜流星も人気度31.2％、前回76位から今回46位と人気度が上昇した。