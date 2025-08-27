俳優の瀬戸朝香さんが自身のインスタグラムに、海外に住む子供たちとの夏休みの思い出を動画にまとめて投稿しました。

【写真を見る】【瀬戸朝香】海外に暮らす子供たちとの夏休み 「沢山の思い出ができました」「あと少しでお見送りの時」





南国・沖縄のリゾート地などで過ごした、家族との時間を収めた動画は、瀬戸さんが車を運転する姿から始まります。





続いて、美しい自然の中で、瀬戸さんがリラックスしてくつろぐ姿が、走馬灯のように映し出されていきます。









瀬戸さんがライフジャケットを着てマリンスポーツを楽しむ様子や、









美しい夕景の砂浜でたたずむ姿など、南国のリゾートで家族と過ごしたひとときの映像の数々。









瀬戸さんは、動画とともに「この夏、子供達と色んな地に訪れた 沢山の思い出ができました」と投稿。









瀬戸さんは続けて、「あと少しでお見送りの時 それまで目一杯 子供との時間を大切にしよ with Love…」と綴り、海外で暮らす子供たちとの別れを前に、残りの時間を大切にしたいという思いを明かしています。







【担当：芸能情報ステーション】