インド東部ビシャーカパトナムの工場で、冷凍された食品の包みをカートで運ぶ作業員/Sahiba Chawdhary/Reuters

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は、インドからの輸入品に対する関税を倍の５０%に引き上げるという脅しを実行に移した。この措置は、米国にとって最も重要な貿易相手国の一つであるインドとの関係を危うくし、消費者物価の上昇を招く可能性がある。

この措置のわずか数週間前、トランプ氏はインド製品に対し新たに２５%の基本関税を導入していた。世界第５位の経済大国であるインドへの関税は、現在、米国が関税を課しているすべての国の中で最も高い水準となっている。

トランプ氏はかねて、インドへの今回の関税導入について、ロシアからの原油輸入に対する制裁が目的だと述べている。インドが原油を輸入することで、ウクライナと戦争状態にあるロシアを資金面で援助する形になっているという。

トランプ氏は最近、ロシアのプーチン大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領とそれぞれ個別に会談し、数年にわたる両国間の戦争終結に向けた合意形成を目指した。しかし、協議は依然として膠着（こうちゃく）状態にある。

米企業、そして最近では消費者も、トランプ氏の関税政策によるコスト上昇に既に直面している。一方で労働市場の健全性も悪化している。インド製品への関税引き上げは、双方の影響に拍車を掛ける可能性がある。

インド政府は今月初め、トランプ氏が当初「二次制裁」と呼ぶ制裁措置を講じると明言した際、報復関税に踏み切る対応を示唆した。

ロシア産原油の最大の輸入国である中国には、その製品に対して最低３０%の関税が課せられている。しかしトランプ氏は、ロシアから原油を購入する他の国々も近いうちにより高い関税に直面する可能性があると警告している。

米国とインドの間の貿易赤字は過去１０年間で大幅に拡大したが、これは両国が互いの輸入品をほぼ倍増させたことに起因する。

商務省のデータによると、昨年米国はインドから８７０億ドル（約１２兆８０００億円）相当の製品を輸入する一方、インドへの米国製品の輸出額は約４２０億ドルだった。トランプ氏が最初の任期中と今年初めに中国への関税を引き上げたことで、米国企業はインドのような代替生産拠点を求めるようになっていた。

昨年、米国がインドから受け取った主な品目には医薬品、スマートフォンなどの通信機器、衣料品などがある。しかしスマートフォンは、インド製品に課される５０%の関税を含む、いわゆる「相互関税」の対象外となっている。