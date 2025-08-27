北九州市によりますと、8月25日夕方、戸畑区の保育施設で4歳の男の子がセアカゴケグモに指をかまれました。



この日の午前、園児が園庭でセアカゴケグモのメス1匹を発見し、虫かごに入れてげた箱の上に置いていたということです。指をかまれた男の子は保護者とともに保育施設を訪れ、虫かごに手を入れて指先をかまれました。軽い痛みを訴え、翌日には症状は軽快していましたが、医療機関を受診したということです。

保育施設からの届け出を受けて26日に市の保健所の職員が調査して、園庭のベンチ裏と側溝でセアカゴケグモのメス1匹と幼体2匹を発見して駆除しました。



市は、セアカゴケグモを発見した場合は絶対に触らず、殺虫剤を吹きかけるか踏みつぶすよう呼びかけています。かまれた場合は温水やせっけん水で洗い流し、できるだけ早く医療機関を受診するよう勧めています。



セアカゴケグモは外来生物法に基づく特定外来生物です。成熟したメスの体長は0.7センチ～1センチほどで、日当たりのよい暖かい場所を好み、自動販売機の下、遊具やベンチの裏、プランターなどに巣をつくります。攻撃性はないということですが、触るとかまれることがあり、日本ではほとんどが軽症ですが重症化することもあるということです。