38ºÐ¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¢·ëº§È¯É½¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç·ëº§¤¹¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡23Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó²ò»¶
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎSHUNSUKE¡Ê¥·¥å¥ó¥¹¥±¡á38¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
SHUNSUKE¤ÏX¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¹¹¿·¡£Ä¾É®¤Ç¡ÖSHUNSUKE¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¡SHUNSUKE»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¡»ä¥í¡¼¥Þ»ú¤ÇSHUNSUKE¤³¤ÈSYUNUKE¤Ï¥Ð¥é¤Î¤è¤¦¤Ë²ÄÎù¤Ç¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¤ÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·ëº§¤¹¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤Àé²¤ÎSHUNSUKE¤ò¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸¤«¤±¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè2¿Í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª²ÖÈª¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤ÎÊý¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ7Ç¯8·îµÈÆü¡¡SHUNSUKE¡×¤Èµ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£½÷À¤Î¾ÜºÙ¤Ê¸ª½ñ¤¤Ê¤É¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
½÷À¤Î´é¤ÎÉôÊ¬¤À¤±²Ö¤Î³¨¤Ç±£¤·¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢25Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
X¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÊÝ¾Ú¿Í¤ÎÍó¤Ë¤Ï2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤¿¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤ÎÂç¾¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¿Í¤Ï¸µÁêÊý¤Ç¤¢¤ê¸½¿ÆÍ§¤ÎÂçÀ¾¤Á¤ã¤ó¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤È¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤â½ñ¤¤¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢SHUNSUKE¤Ï²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤Ï¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¡£12Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ËÄê´üÅª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Ö¤ë¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£