ARROVAは、漫画『鋼の錬金術師』の公式3D衣装第二弾として、「ロイ・マスタング」と「リザ・ホークアイ」を販売することを発表した。

【画像あり】忠実に再現した「ロイ・マスタング」と「リザ・ホークアイ」の3D衣装

本商品は、ロイ・マスタングとリザ・ホークアイのヘアスタイル、アメストリス国軍の軍服、ブーツなどを忠実に再現したアイテムや、錬金術のギミックを含んでいる。

ロイ・マスタングの発火布の手袋には、指先をスナップすることにより“焔を錬成できるギミック”が使える。リザに関しては、シルバータイプとストーンタイプの2種のピアスが衣装データ内に同梱されている。

本商品は、日本のマンガ・アニメなどの公式作品とコラボレーションしたメタバース向けアイテムを販売するデジタルファッションマーケットプレイス「TOKYO AVATAR GATE」（トウキョウ アバターゲート）で購入できる。『鋼の錬金術師』とのVRChat対応公式コラボファッションアイテムは、既に第一弾として「エドワード・エルリック」も販売している。