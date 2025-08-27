午後：債券サマリー 先物は小幅に４日続落、長期金利は１．６２５％と１７年ぶり高水準 午後：債券サマリー 先物は小幅に４日続落、長期金利は１．６２５％と１７年ぶり高水準

２７日の債券市場で、先物中心限月９月限は小幅に４日続落した。この日、日銀が実施した国債買い入れオペの結果を受けて後場に買われる場面があったが、上値を追う姿勢は限られ軟化した。



日銀が実施した国債買い入れオペは５本で、オファー額はいずれも予定通りとなった。応札倍率は長期ゾーンとなる「残存期間５年超１０年以下」で１．８０倍と前回オペを下回って２倍を割り込んだ。長期債の需給安心感をもたらす結果となった一方で、超長期ゾーンのうち「同２５年超」は３倍を上回る水準となった。長期債に連動する先物９月限はオペ結果判明後に一時１３７円４８銭まで上伸した。



半面、超長期債は需給懸念を残す形となり、売り圧力が高まった結果、長期債の上値を圧迫する格好となった。日銀の利上げ観測がくすぶっていることも相まって、先物９月限はプラス圏を維持できず、引け際に再び下げに転じた。



先物９月限は前営業日比１銭安の１３７円３５銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント高い１．６２５％に上昇。１７年ぶりの高水準で推移している。



