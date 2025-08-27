日経平均27日大引け＝反発、125円高の4万2520円 日経平均27日大引け＝反発、125円高の4万2520円

27日の日経平均株価は前日比125.87円（0.30％）高の4万2520.27円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は741、値下がりは792、変わらずは84。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を132.36円押し上げ。次いで中外薬 <4519>が37.38円、ＳＢＧ <9984>が30.39円、ニコン <7731>が10.13円、ＴＤＫ <6762>が9.37円と続いた。



マイナス寄与度は38.9円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が20.36円、コナミＧ <9766>が14.01円、ダイキン <6367>が10.97円、バンナムＨＤ <7832>が9.32円と並んだ。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は電気・ガスで、以下、空運業、非鉄金属、陸運業が続いた。値下がり上位には保険業、その他製品、ゴム製品が並んだ。



株探ニュース

