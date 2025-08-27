　27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 64741　　 -34.8　　　 30970
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 13556　　 -33.6　　　　8735
３. <1579> 日経ブル２　　　　8115　　 -15.9　　　 333.1
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7846　　 -19.2　　　 36700
５. <1360> 日経ベア２　　　　7654　　 -39.2　　　 214.7
６. <1321> 野村日経平均　　　6161　　 -47.9　　　 43850
７. <1540> 純金信託　　　　　4350　　 -15.6　　　 15100
８. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3646　　 -33.5　　　　 352
９. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1625　　 484.5　　　 313.8
10. <1306> 野村東証指数　　　1342　　 -79.1　　　3188.0
11. <1320> ｉＦ日経年１　　　1308　　 -38.9　　　 43650
12. <2837> ＧＸ中小日株　　　1257　 25040.0　　　　2603
13. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1203　　 -19.3　　　2083.0
14. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1031　　 -36.3　　　 679.6
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　1008　　 -74.8　　　 575.7
16. <1655> ｉＳ米国株　　　　 987　　 -30.6　　　 688.1
17. <1329> ｉＳ日経　　　　　 973　　 -77.2　　　　4386
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 958　　 -47.2　　　 47630
19. <1489> 日経高配５０　　　 699　　 -64.6　　　　2507
20. <1545> 野村ナスＨ無　　　 685　　 -39.1　　　 35080
21. <1358> 日経２倍　　　　　 646　　 -21.1　　　 58270
22. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 640　　　-8.3　　　　2094
23. <1660> ＭＸ高利Ｊリ　　　 639　　2456.0　　　 11250
24. <1580> 日経ベア　　　　　 631　　 -25.1　　　1344.0
25. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 620　　 -47.6　　　　2010
26. <1476> ｉＳＪリート　　　 610　　 129.3　　　　1996
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 583　　 -53.0　　　 27460
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 570　　 -36.5　　　 53300
29. <1398> ＳＭＤリート　　　 515　　 -24.9　　　1999.5
30. <314A> ｉＳゴールド　　　 494　　 -37.5　　　 236.9
31. <2644> ＧＸ半導日株　　　 489　　　22.6　　　　1869
32. <1346> ＭＸ２２５　　　　 467　　 -51.3　　　 43840
33. <1308> 日興東証指数　　　 451　　 -71.2　　　　3150
34. <2036> 金先物Ｗブル　　　 414　　 -27.5　　　100800
35. <1615> 野村東証銀行　　　 413　　 -54.7　　　 448.7
36. <1330> 日興日経平均　　　 397　　 -80.9　　　 43840
37. <1678> 野村インド株　　　 393　　　16.6　　　 329.9
38. <2516> 東証グロース　　　 385　　　47.5　　　 612.2
39. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 380　　 -48.7　　　　 220
40. <1328> 野村金連動　　　　 375　　 -48.3　　　 11955
41. <1542> 純銀信託　　　　　 375　　　 3.3　　　 16815
42. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 368　　 -17.7　　　　2985
43. <1345> 日興リート隔　　　 342　　　22.6　　　1970.5
44. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 339　　　67.0　　　 353.8
45. <1595> 農中Ｊリート　　　 309　　 209.0　　　1978.0
46. <2244> ＧＸＵテック　　　 286　　 -21.9　　　　2699
47. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 276　　 -51.2　　　　1082
48. <2254> ＧＸ中国ＥＶ　　　 274　　　21.8　　　　 991
49. <2559> ＭＸ全世界株　　　 271　　　 1.5　　　 23105
50. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 266　　 -74.9　　　 45970
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース