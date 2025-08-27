ETF売買代金ランキング＝27日大引け
27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 64741 -34.8 30970
２. <1357> 日経Ｄインバ 13556 -33.6 8735
３. <1579> 日経ブル２ 8115 -15.9 333.1
４. <1458> 楽天Ｗブル 7846 -19.2 36700
５. <1360> 日経ベア２ 7654 -39.2 214.7
６. <1321> 野村日経平均 6161 -47.9 43850
７. <1540> 純金信託 4350 -15.6 15100
８. <1459> 楽天Ｗベア 3646 -33.5 352
９. <1475> ｉＳＴＰＸ 1625 484.5 313.8
10. <1306> 野村東証指数 1342 -79.1 3188.0
11. <1320> ｉＦ日経年１ 1308 -38.9 43650
12. <2837> ＧＸ中小日株 1257 25040.0 2603
13. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1203 -19.3 2083.0
14. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1031 -36.3 679.6
15. <1568> ＴＰＸブル 1008 -74.8 575.7
16. <1655> ｉＳ米国株 987 -30.6 688.1
17. <1329> ｉＳ日経 973 -77.2 4386
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 958 -47.2 47630
19. <1489> 日経高配５０ 699 -64.6 2507
20. <1545> 野村ナスＨ無 685 -39.1 35080
21. <1358> 日経２倍 646 -21.1 58270
22. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 640 -8.3 2094
23. <1660> ＭＸ高利Ｊリ 639 2456.0 11250
24. <1580> 日経ベア 631 -25.1 1344.0
25. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 620 -47.6 2010
26. <1476> ｉＳＪリート 610 129.3 1996
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 583 -53.0 27460
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 570 -36.5 53300
29. <1398> ＳＭＤリート 515 -24.9 1999.5
30. <314A> ｉＳゴールド 494 -37.5 236.9
31. <2644> ＧＸ半導日株 489 22.6 1869
32. <1346> ＭＸ２２５ 467 -51.3 43840
33. <1308> 日興東証指数 451 -71.2 3150
34. <2036> 金先物Ｗブル 414 -27.5 100800
35. <1615> 野村東証銀行 413 -54.7 448.7
36. <1330> 日興日経平均 397 -80.9 43840
37. <1678> 野村インド株 393 16.6 329.9
38. <2516> 東証グロース 385 47.5 612.2
39. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 380 -48.7 220
40. <1328> 野村金連動 375 -48.3 11955
41. <1542> 純銀信託 375 3.3 16815
42. <1671> ＷＴＩ原油 368 -17.7 2985
43. <1345> 日興リート隔 342 22.6 1970.5
44. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 339 67.0 353.8
45. <1595> 農中Ｊリート 309 209.0 1978.0
46. <2244> ＧＸＵテック 286 -21.9 2699
47. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 276 -51.2 1082
48. <2254> ＧＸ中国ＥＶ 274 21.8 991
49. <2559> ＭＸ全世界株 271 1.5 23105
50. <1326> ＳＰＤＲ 266 -74.9 45970
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
