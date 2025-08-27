東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、Ｄｅｆコン、サイバーバズがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、Ｄｅｆコン、サイバーバズがS高

27日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数201、値下がり銘柄数379と、値下がりが優勢だった。



個別ではＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、サイバー・バズ<7069>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>がストップ高。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、情報戦略テクノロジー<155A>、コージンバイオ<177A>、博展<2173>、オプロ<228A>など27銘柄は年初来高値を更新。アプリックス<3727>、トライアルホールディングス<141A>、サイエンスアーツ<4412>、ＨＹＵＧＡ ＰＲＩＭＡＲＹ ＣＡＲＥ<7133>、マクアケ<4479>は値上がり率上位に買われた。



一方、イオレ<2334>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、フューチャーリンクネットワーク<9241>がストップ安。ベストワンドットコム<6577>は年初来安値を更新。Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、ビーマップ<4316>、イタミアート<168A>、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>、ＢｌｕｅＭｅｍｅ<4069>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

