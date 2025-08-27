トヨタ「“7人乗り”プリウス」に反響多数！ 「燃費良くて荷物も積めてサイコー！」「モデルチェンジ希望！」など称賛の嵐！ 「プリウスアルファ」に寄せられた声とは

「プリウスα」に反響多数！

「プリウス」は1997年12月、世界初の量産ハイブリッドとして登場しました。

現在は5代目が現行ですが、その系譜には5ドアのステーションワゴン／ミニバン系派生モデルが存在しました。それが2011年から2021年まで展開された「プリウスα（アルファ）」です。

かつて存在していたプリウスαに、SNSを中心に反響の声が集まっています。

トヨタ「プリウス」の派生モデル「プリウスα」

プリウスαが出たのは、2009年にデビューした3代目プリウスの販売期です。

パワートレインの1.8リッターエンジン＋モーターのハイブリッド（THS-II）は共通ながら、3列シート仕様にトヨタ量産HVとして初のリチウムイオンバッテリーを採用するなど、進化点を積み重ねました。

型式もプリウスが「ZVW30」系、プリウスαは「ZVW40」系だったため、実質“3.5代目”的立ち位置なクルマでした。（なお4代目プリウスは「ZVW50」系）

プリウスαには、2列5人乗りのワゴンタイプと3列7人乗りのミニバンタイプの2系統がありました。

いずれもフロント中央にアームレスト付きセンターコンソールを備え、7人乗りではコンパクトなリチウムイオン電池をコンソール内にレイアウトしていたのが特徴です。

5人乗りは後部が広い荷室となっています。7人乗りも3列目をチルトダウン格納すれば大容量となり、5人乗りで約535リッター、7人乗り（3列目格納時）で約505リッターを確保。標準プリウスにはない積載力が人気の理由でした。

一部グレードには「樹脂パノラマルーフ」を設定。これはトヨタ初の試みで、ガラス比よりも約40％軽量な樹脂材を使用することで操縦安定性へ配慮しつつ、断熱性も向上しています。

サンルーフとは異なり開閉機構のない固定式ながら、2列目上部まで覆う大面積で高い開放感をもたらしました。

2014年11月のマイナーチェンジでは、フロントまわりを中心にエクステリアを刷新。2015年2月にはスポーツコンバージョン「G’s」を追加しました。

このG’sはTOYOTA GAZOO Racingのテストドライバーがトータルチューニングを施したモデルで、約15mmローダウンの専用サスペンションが特徴です。

他にも床下剛性アップパーツや、空力パーツで走りを磨き上げつつ環境性能は維持。5人／7人の両レイアウトで用意されました。

G’sは2017年11月に「GR SPORT」へ継承され、7人乗りはシリーズ唯一の3列シートHVという個性的なモデルになっています。

そんなプリウスαですが、登場当初は「背の低いミニバン」が人気だったことも追い風となり、販売は好調。

その後は主流がスライドドア系ミニバンへ移るにつれ人気は低迷。プリウス自体は2015年に4代目へ刷新された一方、プリウスαはフルモデルチェンジを受けないまま2021年春に終売となりました。

3列シートのハイブリッドモデルは「ノア／ヴォクシー」、ワゴン系ハイブリッドは「カローラツーリング」へと、それぞれ受け継がれています。

かつて存在していたプリウスαに対し、SNSを中心に多くの反響の声が寄せられています。

「燃費が良くて荷物も積めて良い！」「室内が広くて使い勝手良かった」など、実用性への満足したポスト・投稿が多く寄せられています。

さらに「次のプリウスαは出る？」「モデルチェンジしてほしかった」など、復活を求める投稿が定期的に話題になっています。

ハイブリッドならではの低燃費と、ワゴン／ミニバンの使い勝手を両立した“プリウスα”を求める声は現在も一定数。

再登場への期待が語られるのは、そのバランス感が多くのユーザーの記憶に残っている証しと言えるでしょう。