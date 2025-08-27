ETF売買動向＝27日大引け、全銘柄の合計売買代金1509億円 ETF売買動向＝27日大引け、全銘柄の合計売買代金1509億円

27日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比37.2％減の1509億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同36.1％減の1180億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> 、ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ <1476> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 <1597> 、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> 、上場インデックスファンド海外先進国株式 <1680> など22銘柄が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.40％高と大幅な上昇。



一方、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は3.80％安、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> は3.19％安と大幅に下落した。



日経平均株価が125円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金647億4100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均931億円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が135億5600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が81億1500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が78億4600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が76億5400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が61億6100万円の売買代金となった。



