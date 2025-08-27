日本和装、今期配当を2円増額修正

日本和装ホールディングス <2499> [東証Ｓ] が8月27日大引け後(15:30)に配当修正を発表。25年12月期の年間配当を従来計画の14円→16円(前期は14円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆さまに対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、将来の事業展開と財務体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。上記方針を踏まえつつ、当社は2025年３月27日付で新代表取締役社長が就任し、新経営体制を発足したことから、これまでのご支援とともに引き続きご支援くださる株主のみなさまに感謝の意を表すため、１株当たり２円の記念配当を実施することといたしました。これにより、2025年12月期の期末配当予想を１株当たり５円としておりましたが、新経営体制発足の記念配当をあわせた１株当たり７円に修正することといたします。これにより、年間配当金は１株当たり16円となる予定であります。

