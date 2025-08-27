JR東日本新潟支社管内の複数の路線が27日午前から運転を見合わせています。落雷による信号故障が原因で、同社は運転再開は午後4時以降になるとしています。



信号故障は27日午前9時半ごろに発生。落雷の影響で赤信号が青に変わらない現象が起きました。JRは復旧を急いでいますが、この影響で信越本線の羽生田～新潟間、羽越本線の新津～京ヶ瀬間、磐越西線の新関～新津間で5時間半以上運転を見合わせています。またこれ以外の区間や、特急「しらゆき」にも遅れや運休が発生しています。



JRは午後3時過ぎに「運転再開は午後4時以降の見通し」と発表しました。再開後も遅れや運休が発生する見込みです。