首位・京都は27日、城陽市内で公開練習を行った。30日の岡山戦は、開幕戦で0―2と敗れた相手へのリベンジマッチ。勝てば02年以来23年ぶりのJ1リーグ4連勝となる。

守護神のGK太田岳志（34）は当時の悔しさを鮮明に覚えている。「あってはいけないことだったけど開幕戦はどこかで“いけるんじゃないか”という隙があった試合でもあった。今回は借りを返す意味で選手のモチベーションは高い」。決して侮っていたわけではないが相手はJ1初昇格組。先制されてチームは空回った。だが今回は違う。「失点が少ないチームですし、1点勝負になる。前線にはアイデアがある選手や特徴のある選手もいる。そういった相手に対してどう戦うのか。対策を練りつつ、自分たちのスタイルを崩さずに戦っていきたい」と気を引き締めた。

J1通算100試合目の出場が懸かるFW原大智も同様に警戒心を強めた。「岡山さんは3連勝中ですし、自分のゴールで勝たせられるように頑張りたい」と堅守の相手をこじ開ける覚悟。同じ相手に2度負けるつもりはない。勝利し、首位の座を守り抜く。