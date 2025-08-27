¼Â¤Ïº¬¤Ã¤«¤é¤Î¿Í¾ðÇÉ¡©±óÆ£·û°ì¤Î·ã¥·¥Ö¤Ê²ÎÀ¼¤ä¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¿´ÃÏ¤¤¤¤¡¢¹¥´¶ÅÙÈ´·²¤Î´§ÈÖÁÈ
Ã¡¤¾å¤²¤Î·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×¤Ê¤É¡¢"¶¯ÌÌ"¤ÊÌòÊÁ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¡¦±óÆ£·û°ì¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇ´é¤òÇÁ¤«¤»¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î´§ÈÖÁÈ¤¬¡Ö±óÆ£·û°ì¤Îº£Æü¤Ï¤ª¼êÅÁ¤¤ÊÛÅö¡×(9·î6Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¶ä²Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷)¤À¡£
¤ªÊÛÅö¹¥¤¤Î"¥¨¥ó¥±¥ó"¤³¤È±óÆ£·û°ì¤¬Ä®¤Î¤ªÊÛÅö²°¤µ¤ó¤òË¬¤Í¡¢Ä´Íý¡¢ÀÜµÒ¡¢ÇÛÃ£¡¢¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤ª¼é¤ê¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê"¤ª¼êÅÁ¤¤"¤ËÊ³Æ®¡£¤½¤Î¤ªÎé¤È¤·¤Æ¡¢Å¹¤«¤éÀäÉÊ¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤ë...¤È¤¤¤¦¹½À®¤À¡£ÊüÁ÷Åö»þ62ºÐ¤Î±óÆ£¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë2¸®¤ÎÊÛÅö²°¤À¡£
1¸®ÌÜ¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÉ÷¾ð¤¬»Ä¤ëÅìµþ¡¦ËÌÉÊÀî¤Î¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ê¡¢1Æü200¿©¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ä¶¿Íµ¤Å¹¡£¡ÖÉáÃÊ¡¢ÎÁÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë±óÆ£¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î³äË£Ãå¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê½÷ÀÅ¹¼ç¤«¤é¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é·üÌ¿¤Ë"¤ª¼êÅÁ¤¤"¤¹¤ë¡£
¸ÍÏÇ¤¤¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¼ê¤Ä¤¤Ç»Í¶ìÈ¬¶ì¤¹¤ë¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿ÍÊÁ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³¤È±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Å¹Àè¤Ç¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥È¡¼¥¯¡õ¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢¹ç·×¶â³Û¤¬¥Ñ¥Ã¤È·×»»¤Ç¤¤º¡ÖÅÅÂî¤ò»È¤¦¤ï¡×¤È³«¤Ä¾¤ë¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤â»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¡£
2¸®ÌÜ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦¾¡±º»Ô¤Î³¤Á¯ÊÛÅö²°¤µ¤ó¡£Ä«¤«¤é»Å¹þ¤ß¤ò¼êÅÁ¤¤¡¢ÇÛÃ£ÍÑ¤ÎÂçÎÌ¤Î¤ªÊÛÅö¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡£1¸®ÌÜ¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯À¸¤«¤·¡¢¡Ö¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¼«¤éÆ°¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼Ð§¤Ê¤é¤¹¤°¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤è¤êÎ®Äª¤Ë¡£Ï·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ÎÄ®¤Î¿Í¡¹¤È¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë±þÂÐ¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¸«¤»¤ë"¶¯ÌÌ"¤Ö¤ê¤Ï¸«¤ë±Æ¤â¤Ê¤¯¡¢¿Í¹¥¤¤¹¤ëµ¤¤µ¤¯¤Ê¿ÍÊÁ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤ÎÊÛÅö¥¿¥¤¥à¡£Å¹¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤ä¡¢¼«¤é¤Î¹¥¤ß¤Î¤ª¤«¤º¤òËËÄ¥¤ë¤È¡¢±óÆ£¤Ï»×¤ï¤º³ÊÊÌ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë¡¢"¼Â¤Ï´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤"¤ÎÁÇ´é¤¬¤³¤Ü¤ì½Ð¤¹¹¬¤»¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÉ¬¸«¤À¡£
ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤âÀ©ºî¤µ¤ì¡¢±óÆ£¼«¤é¤¬¤½¤ì¤òÇ®¾§¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿²¹¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤äCM¡¢TVÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Î¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥ó¥±¥ó¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£Ä®¤ÎÉ÷·Ê¤ä¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¡¢ÊÛÅö¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤¬¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£
¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î²¹¤«¤µ¤È¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë"¤ª¼êÅÁ¤¤"¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Èà¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¶¯ÌÌ¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¨¥ó¥±¥ó¤¬¡¢³äË£Ãå¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÄ®¤Î¿Í¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤È¤³¤È¤ó¿Í´ÖÌ£¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡áÀîÁÒÍ³µ¯»Ò
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
±óÆ£·û°ì¤Îº£Æü¤Ï¤ª¼êÅÁ¤¤ÊÛÅö
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)17:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¶ä²Ï¡¡Îò»Ë¥É¥é¥Þ¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦ÆüËÜ¤Î¤¦¤¿
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹