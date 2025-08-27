季節の移ろいとともに楽しむ秋メニュー！タリーズコーヒー「＆TEA カラメルＯＩＭＯティーシェイク」
タリーズコーヒーが、季節限定の秋を彩るドリンクとフードを発売。
季節の移ろいとともに楽しむ、秋の素材を使った「ほっこりカラメルＯＩＭＯラテ」や「＆TEA カラメルＯＩＭＯティーシェイク」などがラインナップされます☆
タリーズコーヒー「ほっこりカラメルＯＩＭＯラテ／＆TEA カラメルＯＩＭＯティーシェイク／シャリっとにっこり梨スワークル」
発売日：2025年9月3日（水）
販売店舗：全国のタリーズコーヒー店舗
タリーズコーヒーの季節限定メニューとして、秋を彩るドリンクとフードが登場。
秋の食材であるさつま芋や梨を使用したドリンク3種が発売されます。
さらに季節限定ドリンクとも相性抜群なドーナツやベーグル、ペストリーもラインナップ☆
ほっこりカラメルＯＩＭＯラテ(HOT/ICED)
価格：Short 630円(税込)／Tall 690円(税込)／Grande 750円(税込)
コク深いカフェラテに、ほんのりビターなカラメル風味のおいもソースを合わせて、まるで焼き芋を食べているかのような香ばしさを感じられる一杯に仕上げられた「ほっこりカラメルＯＩＭＯラテ」
トッピングには、なめらかで口あたりの良いおいもホイップを使用。
キャラメルチップのカリカリとした食感がアクセントになった、ほっと一息つきたいときにぴったりのドリンクです。
＆TEA カラメルＯＩＭＯティーシェイク
価格：750円(税込)
サイズ：Tallのみ
「＆TEA カラメルＯＩＭＯティーシェイク」は、アールグレイの華やかな香りと、香ばしいおいもの風味が溶け合う、濃厚なミルクティーテイストのフローズンドリンク。
カップの中に広がるやさしいマーブル模様は、秋の色合いを映し出します。
おいもホイップと混ぜながら飲み進めると、なめらかでコクのある味わいへと変化し、スイーツ感覚で楽めるのもポイントです。
シャリっとにっこり梨スワークル
価格：700円(税込)
サイズ：Tallのみ
栃木県産「にっこり梨」を使用した、爽やかな「シャリっとにっこり梨スワークル」もラインナップ
栃木県産の大玉でジューシーな「にっこり梨」 と爽やかなぶどうゼリーを合わせたフローズンドリンクです。
梨のシャリっとした食感を残し、まるで果実そのものを味わっているかのようなみずみずしさが楽しめます。
安納芋のしっとりケーキドーナツ
価格：355円(税込)
安納芋の風味豊かなしっとり生地を、安納芋テイストのチョコでコーティングした「安納芋のしっとりケーキドーナツ」
ひと口ごとに、濃密な甘みと香りが口いっぱいに広がります。
コーヒーや紅茶と合わせることで、安納芋の甘みがより際立つドーナツです。
ベーグルサンド パンプキン＆クリームチーズ
価格：400円(税込)
ほどよいボリューム感で朝食や軽食にもおすすめな「ベーグルサンド パンプキン＆クリームチーズ」
かぼちゃクリームとクリームチーズフィリングを合わせた、食べ応えのあるもっちりとしたベーグルサンドです。
生地に食感も楽しめるかぼちゃペーストとアーモンドダイスを練り込むことで、満足感ある一品に仕上げられています。
栗を包んだロールスティック
発売日：2025年9月17日(水)
価格：360円(税込)
ふんわり生地に上品な甘みの栗ぺーストとダイスカットの栗を包みこみ焼き上げた、栗を贅沢に使用したペストリーも登場。
食べ応えのあるボリューム感もポイントです。
「ほっこりカラメルＯＩＭＯラテ」とのペアリングで、素材の風味が重なり合う秋らしい味わいを楽しめます。
豊かな秋の味わいと、くつろぎのひとときが楽しめる季節限定メニュー。
タリーズコーヒーにて2025年9月3日より販売が開始される「ほっこりカラメルＯＩＭＯラテ」「＆TEA カラメルＯＩＭＯティーシェイク」「シャリっとにっこり梨スワークル」の紹介でした☆
※一部取扱いをしていない店舗があります
※画像はイメージです
