¥Ç¥ó¥½ー¤ØMBÌ¬ÎØ¹¬¤¬ÆþÃÄ·èÄê¡ª OP¥í¥¶¥Þ¥ê¥¢¤Ï3¥·ー¥º¥óÌÜ¤â·ÀÌó¹¹¿·
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤¬27Æü¡¢¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤È·ÀÌó¹¹¿·Áª¼ê³Æ1Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ë¿·µ¬²ÃÆþ¤·ÇØÈÖ¹æ33ÈÖ¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤ÎÌ¬ÎØ¹¬¡Ê29¡Ë¤À¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Î¥×¥ìー¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤Ëºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤ØÆþÃÄ¡£°ì»þ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤ËÉüµ¢¤·¤¿´ü´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬ºë¶Ì¾åÈø¤Ë5¥·ー¥º¥óºßÀÒ¤·¤¿¸å¡¢2023Ç¯¤ËJT¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¡Ê¸½¡¦Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¡Ë¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£2¥·ー¥º¥óÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤Î¥êー¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢2025Ç¯4·î¤ËÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¹ñÀÒ¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·ÀÌó¹¹¿·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Ç¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î¥í¥¶¥Þ¥ê¥¢¡¦¥â¥ó¥Á¥Ù¥ì¥ë¡Ê31¡Ë¡£ºòµ¨¥êー¥°Àï¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç¤ÎÁíÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁ´ÂÎ¤Î2°Ì¤Ëµ±¤¯927ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤Þ¤¿¡¢½÷»Ò¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î¥×¥ìー¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¥Ç¥ó¥½ー¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¥í¥¶¥Þ¥ê¥¢¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤Ç3¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡2Ì¾¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ì¬ÎØ¹¬¡Ê¿·²ÃÆþ¡Ë
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¡¢¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¡¢¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»äÃ£¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ï»äÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢Ëè»î¹çÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¾ï¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë»ö¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶¦¤Ë¤³¤Î¥·ー¥º¥ó¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¢£¥í¥¶¥Þ¥ê¥¢¡¦¥â¥ó¥Á¥Ù¥ì¥ë¡Ê·ÀÌó¹¹¿·¡Ë
¡Ö¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥ê¥Óー¥º¤Ç3¥·ー¥º¥óÌÜ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¥·ー¥º¥óÌÜ¤«¤é¥Áー¥à¤¬ÃÈ¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é¼«Ê¬¤Î²È¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥Áー¥à¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤³¤½¡¡³§¤ó¤Ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
