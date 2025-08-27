NCT・ヘチャン、ソロAL『TASTE』でボーカル力を発揮！多彩なR&Bナンバーを変幻自在に表現

NCTのヘチャンが、1stソロフルアルバム『TASTE』でジャンルを自在に行き来する変幻自在のボーカルを届ける。

9月8日にリリースされるヘチャンの1stソロフルアルバム『TASTE』には、タイトル曲『CRZY』をはじめ、多彩なR&Bの楽曲を中心に全11曲が収録されている。

最初のトラック『Camera Lights』は、ジャジーなピアノとフィラデルフィア・サウンドが融合したネオソウルナンバー。ルーズなドラムリズムの上に広がるヘチャンの夢幻的なレイドバックボーカルが印象的で、カメラのフラッシュに照らされる瞬間、相手の眩しい魅力に引き込まれていく情景を描いた歌詞も特徴だ。

『ADRENALINE』は、2000年代クラブチューン風R&B・HIPHOPを現代的に再解釈したトラックで、鋭いデジタルシンセサウンドとアグレッシブなドラムとベース、ディストーションを効かせたボーカルが爆発的なエネルギーを放ち夜の都会を疾走するような歌詞とシンギングラップ、強烈なサビがスリリングな高揚感を与える。

『Love Beyond』は、相手への渇望の中で危ない恋を歌ったR&Bナンバー。レトロファンクを基盤に、リードボーカルに呼応して高まっていくバックボーカルとドラムが独自のグルーヴを生み出し、深みとしなやかさを増したヘチャンの歌声が妖艶なムードを演出する。

本日（27日）午前0時、NCT公式SNSで公開された「Savory」コンセプトイメージでは、繊細な感情を宿したヘチャンが刺激的かつ魅惑的なオーラを放ち、視線を奪った。

ヘチャンの1stソロフルアルバム『TASTE』は、9月8日にフィジカルアルバムとしても発売され、現在各種オンラインおよびオフラインのCDショップで予約可能となっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ヘチャン プロフィール

2000年6月6日生まれ。本名はイ・ドンヒョク。2013年にSMエンターテインメントの公開オーディションに参加。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビュー。現在はNCT DREAM、NCT Uにも所属しており、ポジションはメインボーカルで大体の曲の導入部を担当している。ロールモデルはSHINeeのテミン。