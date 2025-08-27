「今回の事象を重く受け止め…」名古屋が“警備員の胸を押した”違反者に無期限入場禁止の処分
名古屋グランパスは８月27日、「観戦者の違反行為に対する処分」と題し、以下のように発表した。
問題となったのは、８月23日のJ１第27節の川崎フロンターレ戦で観戦者が警備員に対して行なった違反行為。豊田スタジアムでの試合終了直後（名古屋は３−４で敗戦）、名古屋を応援する観戦者１名に、メインスタンド内で警備員の胸あたりを手のひらで押す行為があった。
当該者１名への処分内容は、「名古屋グランパスが出場するJリーグ公式戦のホームゲームおよびアウェーゲームへの無期限の入場禁止（天皇杯、プレシーズンマッチなどＪリーグまたはクラブ主催の試合興行も含む）」となった。
名古屋は今回の違反行為について、「今回の事象を重く受け止め、あらためてセキュリティの強化や運営の見直しなどを行い、より一層安心・安全なスタジアム運営に努めてまいります」と今後の方針を示した。
あわせて、スタジアム来場者に対して、「観戦におけるルールを遵守いただきますようあらためてご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします」と観戦ルールに従うよう注意を促した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
問題となったのは、８月23日のJ１第27節の川崎フロンターレ戦で観戦者が警備員に対して行なった違反行為。豊田スタジアムでの試合終了直後（名古屋は３−４で敗戦）、名古屋を応援する観戦者１名に、メインスタンド内で警備員の胸あたりを手のひらで押す行為があった。
当該者１名への処分内容は、「名古屋グランパスが出場するJリーグ公式戦のホームゲームおよびアウェーゲームへの無期限の入場禁止（天皇杯、プレシーズンマッチなどＪリーグまたはクラブ主催の試合興行も含む）」となった。
あわせて、スタジアム来場者に対して、「観戦におけるルールを遵守いただきますようあらためてご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします」と観戦ルールに従うよう注意を促した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”