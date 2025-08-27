俳優の松下洸平がInstagramを更新し、スペインでのオフショットを公開した。

投稿では、街角で花束を抱える姿やUNIQLOの看板前での自然体の笑顔、そして旅先のホテルのバルコニーからパジャマ姿で外を眺めるショットなど、旅情あふれる写真が並ぶ。特に白いルームウェアに身を包んだバルコニーでの1枚は、まるで映画のワンシーンのような柔らかさと親しみを感じさせる。

コメント欄には「パジャマ姿が最高に新鮮」「国宝級のショット」「どの写真もサマになってて素敵」「花束と街並みが絵になる」といった声が寄せられている。

そんな松下は、この秋には主演を務めるスペシャルドラマ『放課後カルテ 2025 秋』（日本テレビ系）が放送予定のほか、9月5日から公開の映画映画『遠い山なみの光』に出演、2026年放送予定のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では徳川家康役に抜擢されている。俳優として確実にキャリアを積み重ねる一方で、今回の旅先での自然体の表情は、スクリーンとはまた違う魅力を届けていた。

（文＝リアルサウンド編集部）