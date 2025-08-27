意外な落とし穴も！防災グッズは「本当に使えるか？」災害時を想定して選ぶべし
【画像で見る】災害時の情報収集で大活躍！ラジオの選び方のポイント
防災グッズを揃えてはいるけれど、「ただなんとなくを選んでいる」という人も少なくないのでは？ いざというときに実はあまり使えなかった...ということにならないよう、本当に役立つ「防災グッズ」の選び方を教えてもらいました。今回は、災害時の必需品「ラジオ」「カセットコンロ・ガスボンベ」「ヘルメット」をご紹介します。
教えてくれたのは▷松永りえさん
防災収納インストラクター。2016年に熊本地震で被災。「快適な暮らしは安全な上にこそ成り立つ」と、「防災収納」を広めるため、テレビやセミナーなどで幅広く活動中。著書に『地震に強い収納のきほん』（扶桑社）などがある。
■防災のプロはこう備える！防災グッズは災害時を想定して選ぶべし
■ラジオ
必ず電池式にする
スマホの電池を温存するために、情報収集はラジオに頼るのがベスト。「手回し式はたくさん回してもたった数分しか使えず、効率が悪いんです。基本は電池式のものがおすすめですが、ソーラーや手回し充電ができ、ライトつきなど、マルチな機能があっても」
ライトつきなどマルチに使えると便利！
ソーラー充電もできると◎
■カセットコンロ・ガスボンベ
必ず同じメーカーのものを揃える
ガスや電気が止まったとき、調理の熱源としてカセットコンロとガスボンベが救世主に。「安心して使えるよう、カセットコンロとガスボンベは同じメーカーのものを選んで。日常使いしやすいですがどちらも寿命があり、カセットコンロは製造から10年を目安に交換、ガスボンベは7年で使い切ること」
製造年月をチェック
■ヘルメット
折り畳めてすぐかぶれるものがおすすめ
避難するときに頭を守るヘルメット。「かさばって収納に困る場合は、折り畳みタイプがおすすめです。ただしすぐかぶれることが大事なので、手に取って使い勝手を確認しておき、あらかじめかぶる練習も。色はできるだけ目立つものがいいですが、インテリア性とのバランスも考えて選んでみて」
あごひもを調整しておき、実際にかぶる練習も
コンパクトに収納できる
確認してみると、カセットコンロがもう少しで製造から10年を超えることに気がつきました！ セール情報などチェックしながら、カセットコンロの買い替えを進めます。
撮影／松永りえ
文＝徳永陽子