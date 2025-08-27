日本サッカー協会は２７日、レフェリングに関する理解を深めることを目的としたメディア対象の「レフェリー・ブリーフィング」を都内で行った。

＊ ＊ ＊

国際サッカー評議会に決定により、Ｊ１で第２５節（８月９日〜）からスタートした新ルール「８秒ルール」について、審判委員会の佐藤隆治氏は「全体的にスムーズに（移行）できた。選手も順応してくれている。プレーがスピーディーになった印象もある。（フットボールの）クオリティーを上げることの繋がるのではないか」と好意的見解を示した。

従来、ＧＫがボールを持てる時間は「６秒」と定められていた。しかし、その実態は“あってないようなルール”であり、試合終盤、勝っているチームのＧＫは、時間を稼ぐことを目的に長くボールを持つシーンが散見されてきた。

このあからさまな遅延行為がはびこる現況にメスを入れる形となったのが、今回のルール改正だ。秒数としては「緩和」だが、実際は「厳格化」を求める改正と言える。もし８秒を超えてしまうと、相手チームにＣＫの好機が与えられることになる。

審判委員会では、８秒間のカウント方法（開始のタイミング、指での提示方法）について、各審判員からのフィードバックを基に改善を図っている。カウントを行う主審を見る癖がついていないＧＫには、個別に指摘も行っているという。佐藤氏は「今後も見守っていきたい」とし、プレーの円滑化を目的としたルール改正の徹底を見据えた。