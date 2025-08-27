「暑くなっても脱がなくていい」「気づけば色ち買い」秋の始まりにちょうどいい“正解ロンT”
まだまだ暑さが残るものの、天気の悪い日や夜になると急に冷え込むことも。そんな時に便利なのが、長袖Tシャツ（ロンT）だ。1枚でさらっと着られるものや、重ね着に使える薄手タイプ、半袖シャツの下に合わせたいインナー系まで、用途に応じて選びたい。プチプラから人気ブランドまで、秋口にちょうどいいおすすめアイテムを紹介する。
【画像】チャンピオン、ノースフェイス、ヘインズなど人気ブランドのロンTをセレクト
■秋のはじまりにちょうどいいメンズ向けロンTおすすめ7選
[Hiboss] Tシャツ メンズ 長袖 ラウンドカット
裾がラウンドカットになった、ゆったりシルエットのロンT。シンプルな無地ながら、1枚でこなれ感を出せるのが魅力。
大きめサイズ展開で、体型を気にせずラフに着られ着られる。半袖・七分袖もあり、季節の変わり目にも対応しやすく着回しもぴったりだ。何枚か買いそろえておくのもおすすめ。
[OMKUY] 長袖Tシャツ メンズ 綿100% ロングTシャツ
綿100％素材で、素肌に着ても快適。定番のクルーネックで、1枚でもインナーとしても使いやすい。
無地でベーシックなデザインだが、好みに合わせて袖口が選べる。豊富なカラー展開があり、シーンや気分に合わせて着回ししやすい。まとめ買いしやすい価格帯もうれしいポイント。秋に向けて複数枚そろえたいアイテムだ。
[Champion] ロングTシャツ ワンポイントロゴ刺繍
胸元のワンポイントロゴ刺繍がアクセントになったチャンピオンのロンT。無駄のないデザインで、カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、流行に左右されず長く着られる。
綿100％のやわらかな着心地で、毎日着てもストレスが少ない。ロゴ入りでも派手過ぎず、無地では物足りない人にもちょうどいい一枚だ。
[ヘインズ] ビーフィー ロングスリーブ Tシャツ
人気ブランドヘインズの1975年に誕生した「BEEFY-T（ビーフィーT）」の長袖タイプ。洗濯を繰り返しても型崩れしにくく、丈夫さに定評がある。
厚みのある生地感で、無地でも様になるデザイン。ベーシックなカラー展開でどんなスタイルにもなじみやすい。普段使いとして頼れる定番の一着。
[Amazon Essentials] 長袖Tシャツ ヘンリーネック
手に取りやすいプチプラ価格が魅力のAmazon Essentials。首元のボタンがアクセントになった、シンプルなヘンリーネックタイプ。
着心地がよく、普段使いはもちろんリラックスタイムにもぴったり。落ち着いたカラー展開で着回ししやすく、ジャケットやカーディガンのインナーとしても重宝する。
[ザ・ノース・フェイス] ロングスリーブ スモールボックスロゴティー
胸元に小さなスクエアロゴが印象的なロンT。アウトドアブランドならではの耐久性と、快適な着心地を兼ね備えている。
程よい厚みの生地感で、季節の変わり目にもぴったり。1枚で着ても映える存在感があり、タウンユースからアウトドアまで幅広く活躍する。
[Carhartt] 長袖ポケットTシャツ
アメリカ発のワークウェアブランド、Carhartt（カーハート）の定番ロンT。胸ポケットのデザインがシンプルながら存在感を放っている。丈夫なコットン生地は長く使えるのも魅力。ややオーバーサイズ気味のシルエットで、カジュアルにもストリートにも合わせやすい。タフさとデザイン性を兼ね備えた万能なロンTだ。
季節の変わり目に重宝する長袖Tシャツ（ロンT）は、1枚でもインナーとしても活躍する万能な存在だ。プチプラから定番ブランド、機能性に優れたモデルまで幅広く揃っているので、自分のスタイルや用途に合ったものを選びたい。カラー違いや素材違いで複数枚そろえておけば、晩夏から秋にかけて快適に過ごせる。
