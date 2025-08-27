8月25日 公開

　ZETA DIVISIONは8月25日、動画「メタルギアサバゲーΔ」を公開した。

　「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」の発売を記念して、KONAMI完全協力の元、ゲーム内の要素を取り入れたリアルサバイバルゲーム「メタルギアサバゲーΔ」が行なわれ、その動画がYouTube、Twitchにて公開された。

　関優太さん、SHAKAさんなど4人のストリーマーが優勝をかけてバトル。ゲームさながらのリアルなセットやミッションなども見所となっている。

□Twitch「メタルギアサバゲーΔ」の視聴ページ

【メタルギアサバゲーΔ】

(C)Konami Digital Entertainment