福井競輪のPR隊と、宣伝応援隊の近森カナ、浜嶋りなが27日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、9月12日に開幕する福井競輪G2「第41回共同通信社杯競輪」をアピールした。

同競輪場では20年3月のG2ウィナーズカップ以来、5年半ぶりの特別競輪開催。当時はコロナ禍で無観客だったため、観客を入れての特別競輪開催は実に12年前の共同通信社杯までさかのぼる。

そんな久々の開催にふさわしい強力地元勢がそろった。まず注目は脇本雄太。地元優勝へ向けて期待を背負う。

オールスターを獲ったばかりの寺崎浩平は、これ以上ない流れで地元凱旋。福井からは好調の小森貴大も加わり、古性優作、郡司浩平ら強豪を迎え撃つ。

近森、浜嶋はそれぞれ寺崎、小森を“推し選手”として挙げ、開催中も現地で大会を盛り上げる。

また、当日は福井競輪の新キャラクターに就任し、大会のポスターデザインにもなっているVtuberが本格デビュー予定。名前、キャラクター設定などが発表される。15日には巨大恐竜のウオーキングや、引退した平原康多さん、日野未来さんのトークショーなど、場内イベントも充実。売り上げ目標は75億円。