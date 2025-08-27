ビデオリサーチは27日、50年以上の歴史を誇る「テレビタレントイメージ調査」（年2回実施）の2025年7月度（東京50キロ圏、男女12〜69歳）の結果を発表。女性タレント人気度はNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のヒロインを務める女優の今田美桜（28）が前回（1月度）24位から8位に躍進。初のトップ10入りを果たした。

また、人気度が急上昇した女性タレントは同じく「あんぱん」で3姉妹の次女・朝田蘭子役が話題を呼ぶ女優の河合優実が1位（前回249位→今回128位）。今田も3位（前回24位→8位）にランクインした。

男性タレント人気度は、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が14連覇を達成。「あんぱん」で朝ドラ初出演を果たし、柳井嵩（北村匠海）の伯父・柳井寛役を好演した俳優の竹野内豊が17位。初のトップ20入りを果たした。

女性タレント人気度は、女優の綾瀬はるかが通算20回目となる1位。首位獲得回数の最多記録を更新した。

◆男性タレント人気度 1位＝サンドウィッチマン、2位＝大谷翔平、3位＝阿部寛、4位＝マツコ・デラックス、5位＝大泉洋、6位＝博多華丸・大吉、7位＝千鳥、8位＝鈴木亮平、9位＝チョコレートプラネット、10位＝タモリ、11位＝所ジョージ、12位＝ムロツヨシ、13位＝松重豊、14位＝内村光良、15位＝堺雅人、16位＝明石家さんま、17位＝竹野内豊、18位＝桑田佳祐、19位＝秋山竜次、20位＝西島秀俊

◆女性タレント人気度 1位＝綾瀬はるか、2位＝長澤まさみ、3位＝新垣結衣、4位＝芦田愛菜、5位＝北川景子、6位＝天海祐希、7位＝阿佐ヶ谷姉妹、8位＝今田美桜、9位＝石原さとみ、10位＝川口春奈、10位＝小池栄子、12位＝いとうあさこ、13位＝内田有紀、14位＝有村架純、15位＝石田ゆり子、15位＝吉高由里子、17位＝広瀬すず、17位＝吉岡里帆、19位＝松たか子、20位＝広瀬アリス