タレントの堀ちえみが25日と26日に自身のアメブロを更新。『花の82年組』メンバーとの食事会で、タレントの早見優の誕生日をサプライズで祝ったことを報告した。

25日のブログで、堀は「最高に楽しいディナータイム！同期のメンバーが集まりました。暑気払いということで、5人で夕飯です」と報告し「こちらのお店は、渡辺めぐみちゃんのお店。食材にもこだわり、身体にやさしく美味しいイタリア料理」と説明。食事会について「話題は美容・コスメ・健康なんでもあり。あっという間に4時間が経っていた」といい「実は今からシークレットで、バースデーのお祝いがあります」と予告していた。

そして一夜明けた26日のブログでは「昨夜は同期の仲間と食事会でした。暑気払いということと！！！少しだけ早いけど優ちゃんのお誕生日のお祝いもサプライズで！」と報告。早見の様子について「最初は驚いていた優ちゃんでしたが、嬉しそうでよかった」と述べ「優ちゃん、happyな一年を過ごしてね」とつづった。

最後に、早見へ「身体に気をつけて、素敵な優ちゃんスマイルでいて 大好きだよ！」とコメント。「めぐちゃん・カオちゃん、伊代ちゃん・優ちゃん。楽しい夜をありがとう」とメンバーとの集合ショットを公開し、ブログを締めくくった。