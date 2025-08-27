将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第5局は8月27日、徳島市の「渭水苑」で現在対局中だ。終盤戦に向かう勝負所で、両者は昼食に「鉄火丼」を注文。マグロのトロがてんこ盛りのゴージャス仕様の丼に、ファンも圧倒された様子だった。

【映像】輝いてる…藤井王位に提供された「鉄火丼」

藤井王位が防衛6連覇を決めるか、前局の初勝利で勢いに乗る永瀬九段が連勝を飾るか。大注目の中で争われているシリーズ第5局は、永瀬九段がリードして終盤戦へと向かっている。両者にとっては一瞬たりとも気の抜けない局面を迎えているが、12時30分には昼食休憩の時間となった。

藤井王位は、渭水苑特製の「鉄火丼」を注文。小鉢には、焼茄子と祖谷蕎麦を選んでいた。鉄火丼といえばマグロの赤身部分を想像するが、本局で提供されたのはマグロ肉は赤身はもちろん、脂の旨味が凝縮された中トロ、大トロだ。見るからにしっとり、光を反射して美しく輝くようなゴージャスな盛り付けが目を引く丼に仕上げられていた。

これぞ“勝負メシ”と言えるメニューに、ファンも興奮。ABEMAの視聴者からは「デカイしトロだし」「これはお高いですわよ」「赤身じゃない鉄火丼とは」「鉄火丼って赤身じゃないの？」「おれの知ってる鉄火丼と違う」「霜降り牛みたい」と多くのコメントが押し寄せていた。

一方、永瀬九段も前日に続き「鉄火丼」を連投。小鉢には半田素麺、ポテトサラダ、しらすおろし、祖谷蕎麦、フィッシュカツの5品を選んだ。

