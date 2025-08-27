【しまむらのチラシ】家でも外でも一緒にいられる″ちいかわグッズ″が大集合。ルームウェアやブーツなど...可愛すぎて爆買い必至。

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシより、2025年8月27日から31日まで買えるお得な商品を紹介します。

種類豊富で迷っちゃう...

今週は「しまむらキャラEXPO」を開催中。ちいかわ特集と題して、ファンにはたまらない、ファッションを中心とした"ちいかわグッズ"が集結しています。

「サガラ刺しゅう使いプルオーバー各種」（1969円）に「リラクシングパンツ各種」（1639円〜）、「プルオーバー＋パンツセット各種」（2970円）、「ジップパーカ各種」（2420円〜）、「3足組ソックス各種」（935円）など、おうち時間を彩るウェアが大充実。

ワッペンや刺しゅう、ペイントでキャラクターをデザインし、前から見ても後ろから見てもキュートな仕上がりです。

秋冬のファッションに活躍すること間違いなしのアイテムが、ふわもこシルエットにキャラクターの刺しゅうがさりげない「ブーツ各種」（2420円）と「シューズ各種」（1969円）は。落ち着いたカラーのトーンで日常使いがしやすく、キャラクターの愛らしい表情に思わずニッコリしてしまいます。

キルト加工を施した「トートバッグ各種」（1969円）、ランチバッグとして最適な「トートバッグ各種」（1419円）、コンパクトに折り畳める「パッカブルバッグ各種」（1639円）をはじめ、近所の買い物から旅行まで、様々なシーンで活躍する"バッグ"も種類豊富です。

なお、1商品につき1人1点まで。

公式オンラインストアでは、8月28日9時から予約販売を行います。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）