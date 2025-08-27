「ウエスタン、中日３−１阪神」（２７日、バンテリンドーム）

阪神は中日の先発・草加を攻略できず、初回の１得点のみとなった。

先発の西勇は９日のウエスタン・オリックス戦以来の登板で５回７安打３失点だった。２番手・富田が約４カ月ぶりの３イニングを投げきって、７試合連続無失点。野手は初回に福島と渡辺の安打で先制。福島はこの日２安打と躍動した。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−西勇が５回３失点。

「まあまあ、悪くはないんだけど、勝負どころで、ちょっとコントロールが甘かったかな。そういう、それだけだけどな」

−シート打撃を挟んで久々の先発だった。

「シート打撃は見てないからね、あれやけど、遠征中やろ。状態はそんな悪くないよ。ちょっと打たれた時ね、コントロールっていうか、甘く入ったところっていうとこだけど、よく粘った。粘ったんじゃない」

−富田は３イニングを投げた。

「富田はいろんな、そういうシミュレーションというか、ロングもできるというところも踏まえて。こういう時にロングリリーフもやらしてというところだと、またいろんなね、あれが広がってくるから、チャンスがな。それで、今日は３イニングということも含めてやったんだけど」

−無失点も続いている。

「うん、球のキレも良くなってるもん。ファームの方に帰ってきたけど、そういうところで彼はいろんなリリーフもロングもできるというところも含めて、今日は３イニング投げたっていうところね」

−野手は打ちあぐねた。

「やはりいいピッチャーなんでね。草加とか明日の涌井にしてもね。その辺をやはり打ち崩していかなきゃいけないし。佐野がちょっとね、今日は良くなかったんで、ちょっと明日修正して。やっぱり今、福島がいいんでね。この１、２番が出ることで、やっぱりチームが勢いづくし、初回やっぱり福島はあえて出てというところになると得点圏のね、チャンスが広がるから。佐野がもうちょっとまた調子を上げるように明日やらせるよ」

−その中で井坪が降格後、２試合連続安打。

「うん、井坪は昨日は２本で今日１本。コンスタントにね。あまり目立ってないようだけど、１本今日も打ってんだ。状態は悪くないもん、全然ね」

−明日の先発は。

「明日の先発は茨木」