【モデルプレス＝2025/08/27】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が26日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの私服姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】辻ちゃん長女、ほっそり二の腕輝くノースリ姿

◆希空、ノースリーブの私服姿を披露


希空は「ラムネ」と添え、写真を複数枚公開。黒地に白のドット柄のノースリーブトップスを着て、ラムネを飲んだり、カメラに笑顔を向けたりする姿が写っている。

この投稿に、ファンからは「スタイル抜群！」「大人っぽい」「可愛すぎる」「お肌が綺麗」「ママそっくり」「彼女感すごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

